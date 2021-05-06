Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 57'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey'in Selçuklu Sultanı Mesud'la görüşmesi ve Umur Bey'le yaşadığı gerilim damga vurdu. Bölüm sonrası 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da artış gösterdi. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...