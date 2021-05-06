  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 57'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey'in Selçuklu Sultanı Mesud'la görüşmesi ve Umur Bey'le yaşadığı gerilim damga vurdu. Bölüm sonrası 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da artış gösterdi. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 13:15
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57'nci bölümüne, Osman Bey'in Selçuklu Sultanı Mesud'la görüşmesi ve Umur Bey'le yaşadığı gerilim damga vurdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Osman Bey'in vergi almak için Kayı Obası'na gelen Moğol elçisini kapı dışarı etmesi ortalığı karıştırdı. Haberi alan Togay intikam için and içerken, Osman Bey'in itaatsizliği Selçuklu sarayında da yankı buldu. Moğol Valisi, Osman Bey'in cezalandırılmasını isteyince Sultan Mesud bizzat görüşmek üzere Osman Bey'i başkente çağırmaya karar verdi.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Osman Bey, Togay'ın saldırması ihtimaline karşılık obada tedbirlerini artırıp uç bölgesindeki Türk obalarına haber salarken, obadaki casusundan haber alan Nikola ise Türk-Moğol kavgasından faydalanmak üzere harekete geçti ve hedefine Togay'ı koydu.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Moğol valisinden gelen emirle Osman Bey'e saldırma planını rafa kaldıran Togay, vergisini ödemeyen Yarhisar Tekfuru'na karşı harekete geçmeye karar verdi. Selçuklu sultanının gönderdiği elçi Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e hilat giydirdi ve sultanın davetini iletti. Davete icabet etmeye karar veren Osman Bey, alpleri ile birlikte Konya'ya doğru yola çıkarken obanın güvenliğini ağabeyi Gündüz Bey'e emanet etti.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı!

Osman Bey'in yokluğunda Nikola'nın obadaki casusunu ele geçiren Gündüz Bey ve Bamsı Bey, Nikola'nın Togay'a saldıracağını öğrendi. Selçuklu sarayında Sultan Mesud'la görüşen Osman Bey, Moğol valisinin küstah tavırları karşısında ağzının payını verirken; Sultan Mesud güç toplayana kadar Moğollara tabi görünmesini istedi. Sultan Mesud vergiyi Moğollara değil kendisine ödemesini talep etti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
Bir saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar