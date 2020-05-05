Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

atv'nin sevilerek takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor. Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?, İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak?, Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar....