  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

atv'nin sevilerek takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor. Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?, İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak?, Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar....

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 12:48 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 12:58
Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak?", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti?",

Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

"Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...

Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında yanıt bulacak.

Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 20. bölüm fragmanı...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İftarda nasıl beslenmek gerekir? Uzman isimden öneriler...
İftarda nasıl beslenmek gerekir? Uzman isimden öneriler...
  • SON DAKİKA