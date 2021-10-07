Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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