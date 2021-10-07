Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Dizinin 65'inci bölümde; Turgut Bey, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey çok sevdiği atı Karayel'in öldürülmesi ile sarsıldı!
Osman Bey, Konstantinopolis'ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus'a sığınmak üzere Bitinya'ya gelen Papaz Gregor'u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses'in planını da boşa çıkardı. Selcan Hatun'un Kayı Obası'na dönüşü herkesi sevince boğarken; Malhun Hatun, Bala Hatun'un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı.