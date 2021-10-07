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Haberler Galeri Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile bomba gibi bir giriş yaptı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında ilk sırada yerini aldı. İşte Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:23
Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu
Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu
Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Dizinin 65'inci bölümde; Turgut Bey, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey çok sevdiği atı Karayel'in öldürülmesi ile sarsıldı!

Osman Bey, Konstantinopolis'ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus'a sığınmak üzere Bitinya'ya gelen Papaz Gregor'u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses'in planını da boşa çıkardı. Selcan Hatun'un Kayı Obası'na dönüşü herkesi sevince boğarken; Malhun Hatun, Bala Hatun'un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı.

Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu
Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Osman Bey'in operasyonunun ardından Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses, Nikola'nın daveti ile İnegöl Kalesi'ne gitti. Nikola, komşu tekfurlara Osman Bey'e karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti ve ittifak önerisi kabul gördü.

Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu
Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Kayı Obası'nda Papaz Gregor'la görüşen Osman Bey, Konstantinopolis'te olup bitenlerle ilgili bilgisi ile Gregor'u hayli şaşırttı. Papaz Gregor'dan kendisine itimat etmesini isteyen Osman Bey, bir süre obada misafir olacağını söyledi. Ardından Orhan'ın kırkı şerefine düzenlenen toyda Kayı Obası ahalisi bir araya geldi.

Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu
Kuruluş Osman yeni sezonu ile zirvedeki yerini korudu

Alpleri ile birlikte Bitinya'ya gelen Turgut Bey, yaptığı baskınla esir edilen Alplerine karşılık Harmankaya Tekfuru Kosses'in kardeşi Mari'yi ele geçirdi. Kardeşinin kaçırıldığı haberini alan Kosses büyük şok yaşarken, Mari'yi kurtarmak için bir oyun kurdu. Bilecik Tekfuru Rogatus ise Papaz Gregor'un akıbetini öğrenmek üzere Osman Bey'i ziyaret etti. Osman Bey, Tekfur Rogatus'un bu ziyaretini Bizans içinde ikilik çıkarmak için kullandı.

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