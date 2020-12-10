Kuruluş Osman yine zirvede! Geceye damgasını vurdu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.