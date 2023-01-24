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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da heyecan dorukta!

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta!

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 114.bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 114.bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 14:54 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 15:05
Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!

'Kuruluş Osman', 25 Ocak Çarşamba 20.00'de Atv'de ekrana gelecek 114'üncü bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girerken yeni hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırmasına rağmen Türk Beyleri, Osman Bey'i tek başına bırakmıştır. Osman Bey, Moğol belasına karşı ne yapacaktır. Öte yandan İsmihan Sultan, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı, kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecektir.

KURULUŞ OSMAN 114.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!

NAYMAN 40 BİN NÖKERLE KONYA'YA GİRİYOR

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!

"YA NAYMAN'LA SAVAŞIRSINIZ, YA DA BENİMLE!"

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz.

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!

''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!

İSMİHAN SULTAN'IN NAYMAN PLANI!

İsmihan Sultan da Nayman'a karşı önlem almak için planını devreye sokacaktır. "Nayman'ı durduramazsak, değil İnegöl'ü her şeyi kaybederiz." diyerek Türk Beyleri'ni ikna çalışmalarına başlamıştır. İsmihan Sultan, Nayman tehlikesini lehine çevirmek için ne yapacaktır?

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