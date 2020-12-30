Kuruluş Osman'da yeni dönemin şifreleri! Dengeler değişiyor

DÜNDAR BEY'İN PLANI TUTMADI

Eşi Hazal Hatun tarafından beyliğin kendi hakkı olduğu konusunda ikna edilen Dündar Bey ise bey seçilebilmek için Kayı Obası'nın bazı beylerine altın vererek kendi tarafına çekmeye çalışacak. Beylik davasında Savcı Bey'i desteklermiş gibi görünen Dündar Bey'in bu planı suya düşünce, Hazal Hatun obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.