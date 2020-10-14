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Haberler Galeri Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta başlayan yeni sezonuyla Kuruluş Osman, YouTube'da bir haftadan kısa bir sürede "10 milyon izlenme" ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman yeni sezonuyla fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz hafta 2.sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da başarısıyla adından söz ettiriyor.

KURULUŞ OSMAN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

28. bölümüyle yeni sezona giriş yapan Kuruluş Osman, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesiyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurmuştu.

Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

Nefes kesen görkemli savaş sahnesi ve yeni karakterlerinin ilk defa görüldüğü yeni bölüm Youtube'da "10 milyon izlenme" ye ulaştı.

Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan Kuruluş Osman, yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

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