Kuruluş Osman'dan büyük rekor!

Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan Kuruluş Osman, yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.