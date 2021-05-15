Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

Seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle Çarşamba akşamında Atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor. Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...