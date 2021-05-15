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Haberler Galeri Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

Seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle Çarşamba akşamında Atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor. Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:09
Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

Dizinin 59'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.

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Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı.

Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

58'inci bölümde Malhun Hatun'la evlenme kararı alan ve kız istemek üzere Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Osman Bey, Umur Bey'in cezasını kesecek mi?

Umur Bey, Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen Nikola'dan aldığı bilgiyle Togay'ın kampını vurmaya gitmişti.

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