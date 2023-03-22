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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman'ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, çarşamba akşamlarının galibi Kuruluş Osman'ın 119. bölümünde neler olacak? İşte her bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 119. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:49
Kuruluş Osman’ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 119. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak...

KURULUŞ OSMAN'IN 119. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'ın şaşırtıcı teklifini kabul ederken, Bengi Hatun ise bu karara sitem ediyor. Nayman, bir yandan Türkmen çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmek isterken öte yandan ise İsmihan Sultan'dan hesap sorar.

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Kuruluş Osman’ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

119.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, ÖKTEM BEY'İN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

Kuruluş Osman’ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

NAYMAN'IN ŞAŞIRTICI TEKLİFİ!

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

Kuruluş Osman’ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

BENGİ HATUN'UN SİTEMİ

Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

Kuruluş Osman’ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

NAYMAN, İSMİHAN SULTAN'A HESAP SORUYOR

Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

BALA VE MALHUN HATUNLAR, NAYMAN'IN PLANINA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

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