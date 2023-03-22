Kuruluş Osman’ın 119. bölümünde neler yaşanacak?

NAYMAN, İSMİHAN SULTAN'A HESAP SORUYOR
Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?
BALA VE MALHUN HATUNLAR, NAYMAN'IN PLANINA ENGEL OLABİLECEK Mİ?
Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?