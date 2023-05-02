Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 124. bölümünde neler olacak? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 124. bölüm fragmanı sizlerle...
Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 14:06Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 14:24
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Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her çarşamba Atv'de!
atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 3 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 124. Bölümünde başarılı oyuncu 'Hakan Yufkacıgil' seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'a dahil olacak olan Yufkacıgil, dizide Bizans Tekfuru Valens'i canlandıracak. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Bursa Tekfuru ile görüşmesi Nayman'ı harekete geçirir. Bu sefer Nayman'ın hedefinde Şeyh Edebalı varken, Malhun Hatun da İsmihan Sultan'ın yanında hançerle beklemektedir.
124.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?
Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?
OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
ŞEYH EDEBALI, NAYMAN'IN ELİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?
Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?