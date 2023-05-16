Çarşambaların vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 126. bölümünde neler olacak? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 126. bölümüne ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:11Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:55
Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider.
Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?