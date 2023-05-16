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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın 126. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın 126. bölümünde neler olacak?

Çarşambaların vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 126. bölümünde neler olacak? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 126. bölümüne ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:55
Kuruluş Osman’ın 126. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman yeni bölümleriyle çarşamba Atv'de!

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Kuruluş Osman’ın 126. bölümünde neler olacak?

AKTEMUR BEY VE KARGIN OBASININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider.

Kuruluş Osman’ın 126. bölümünde neler olacak?

Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

Kuruluş Osman’ın 126. bölümünde neler olacak?

MALHUN HATUN, KARGIN OBASININ İMDADINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

Kuruluş Osman’ın 126. bölümünde neler olacak?

OSMAN BEY VE SULTAN MESUD İPİN UCUNDA!

Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir?

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