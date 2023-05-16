Kuruluş Osman’ın 126. bölümünde neler olacak?

Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?