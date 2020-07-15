Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı olan Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in kızı Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Buse Arslan Akdeniz'in başarılı oyunculuğu da göz doldurdu. Buse Arslan Akdeniz hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Buse Arslan Akdeniz'in yaşı ve hakkında merak edilenler...