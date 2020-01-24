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Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri rekorlar kıran Kuruluş Osman'ın izleyicileri merakla yeni bölümü bekliyor. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolüylen en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Nurettin Sönmez'in memleketi...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 14:22
Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman dizisinde de rol alan Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolüylen en çok dikkat çeken isimlerden oldu.

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Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Nurettin Sönmez nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep

Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

Kuruluş Osman’ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? Nurettin Sönmez memleketiyle şaşırttı

Uğur Güneş - Ankara

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