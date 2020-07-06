Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı!

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizide Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Osman Bey'in kutlu rüyası sahneleriyle diziye damga vuran Seda Yıldız, özel hayatıyla da en merak edilen oyunculardan oldu. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı.