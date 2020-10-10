Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

Kuruluş Osman dizisi bu yılın en çok konuşulan yapımı olurken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminden oturdu. Dizide Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Osman Bey'in kutlu rüyası sahneleriyle diziye damga vuran Seda Yıldız, özel hayatıyla da en merak edilen oyunculardan oldu. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı.