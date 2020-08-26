  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizide Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Osman Bey'in kutlu rüyası sahneleriyle diziye damga vuran Seda Yıldız, özel hayatıyla da en merak edilen oyunculardan oldu. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:37
Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

Kuruluş Osman her bölümüyle ekranlara damgasını vururken, dizide Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız gündeme oturdu. Şeyh Edebalı Osman Bey'e verdiği öğütler ile izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU ALİ DEMİR

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU DERİN DENİZ

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
  • SON DAKİKA