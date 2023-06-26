Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

Bahar aylarında etkili olan yağışların gölün su seviyesini artırmasının sevindirici olduğunu aktaran Erişmiş, "Eber Gölü'nde kış aylarında yüzde 5 seviyesindeki su miktarının, şu anda yüzde 10 civarına gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hacimsel bir genişleme ve göl için avantajlı bir durum. Suyun bize getirisi özellikle sulak alanlar içerisinde oldukça önemli. Çünkü ekosistem olarak en zengin alanlar, var olan göl ve sulak alanların bulunduğu yerler. Eber Gölü de bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.