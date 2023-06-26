Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

Afyonkarahisar'da bulunan ve birçok endemik bitkiyi barındıran Eber Gölü'ndeki su seviyesi bahar yağışları ile birlikte yeniden yükseldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş "Kış aylarında yüzde 5 seviyesindeki su miktarının, şu anda yüzde 10 civarına gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hacimsel bir genişleme ve göl için avantajlı bir durum" dedi.
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:46