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Haberler Galeri Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı

Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı

Afyonkarahisar'da bulunan ve birçok endemik bitkiyi barındıran Eber Gölü'ndeki su seviyesi bahar yağışları ile birlikte yeniden yükseldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş "Kış aylarında yüzde 5 seviyesindeki su miktarının, şu anda yüzde 10 civarına gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hacimsel bir genişleme ve göl için avantajlı bir durum" dedi.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:46

Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı
Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

Afyonkarahisar'da birçok endemik bitkiyi ve hayvan popülasyonunu barındıran Eber Gölü'nün su seviyesi, bahar aylarında etkili olan yağışlarla arttı.

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Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı
Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki 125 kilometrekarelik Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitlilikle dikkati çekiyor. Gölün "düşen su" seviyesi bahar yağışlarıyla arttı.

Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı
Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, iklimsel kayma nedeniyle Eber Gölü'nün kış aylarında yeterli yağış almadığını söyledi.

Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı
Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

Bahar aylarında etkili olan yağışların gölün su seviyesini artırmasının sevindirici olduğunu aktaran Erişmiş, "Eber Gölü'nde kış aylarında yüzde 5 seviyesindeki su miktarının, şu anda yüzde 10 civarına gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hacimsel bir genişleme ve göl için avantajlı bir durum. Suyun bize getirisi özellikle sulak alanlar içerisinde oldukça önemli. Çünkü ekosistem olarak en zengin alanlar, var olan göl ve sulak alanların bulunduğu yerler. Eber Gölü de bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü'ne yaradı
Kurumaya yüz tutmuştu! Bahar yağışları Eber Gölü’ne yaradı

GÖLDEKİ SU ARTIŞI SAYESİNDE TEKNELERLE HER YERE ULAŞILABİLİYOR
Gölün 300'ün üzerinde bitki türüne sahip olduğunu vurgulayan Erişmiş, "Bunlardan 50'si endemik tür. Asıl endemik olan Eber sarısı. Yine gölde olan Anadolu su kurbağası endemik tür. 146 da kuş türü var." dedi.

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