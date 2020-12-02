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Haberler Galeri Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, aralarında nesli tükenme tehdidi altındaki tepeli pelikanın da bulunduğu 261 farklı kuş türü, biyolojik çeşitliliği ve etrafındaki tarihi kalıntılarıyla ilgi çekiyor.

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

Milattan Sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan fakat Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göle dönüşen Bafa, nesli tehlike altındaki birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

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Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan Bafa, üzerindeki 5 küçük ada ve Heraklia Antik Kenti'yle de dikkati çekiyor. Yanı başındaki 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı'nın gölgesinde kalan göl, ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz manzara keyfi sunuyor.

Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

Göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerde, vatandaşlar göldeki yılan balıklarını avlayarak kazanç sağlıyor.

Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

"YURT DIŞINDAN DA ÇOK FAZLA KUŞ GÖZLEMCİSİ BURAYA GELİYOR"

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin 1994 yılında Tabiat Parkı ilan edildiğini söyledi.

Gölün farklı tür kuşlarına ev sahipliği yapmasından dolayı "Kuş cenneti" olarak bilindiğini aktaran Sürücü, şöyle devam etti:

Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

"Burası barındırdığı kuş türleri açısından çok zengin bir göl. Özellikle Serçin bölgesi kuş açısından çok zengin bir alan. Burası nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, flamingoların en önemli beslenme alanı. Gölde 261 kuş türü var. Göl son zamanlarda ekoturizm faaliyetlerine de ev sahipliği yaptı.

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