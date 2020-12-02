Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

"Burası barındırdığı kuş türleri açısından çok zengin bir göl. Özellikle Serçin bölgesi kuş açısından çok zengin bir alan. Burası nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, flamingoların en önemli beslenme alanı. Gölde 261 kuş türü var. Göl son zamanlarda ekoturizm faaliyetlerine de ev sahipliği yaptı.