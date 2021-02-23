Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Kruvaziyerin Türkiye için önemli bir destinasyon olduğunu aktaran Güngör, şöyle devam etti: "Kovid-19 öncesi 2021 senesi Kuşadası'nın tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sezon olacaktı. En son Mart 2020'de, 2021 yılına ait gemi rezervasyonlarına göre 790 bin yolcu bekleniyordu. Mürettebatıyla birlikte 1 milyonun üstünde olacaktı. Şu an buna çok uzak bir tablo konusu. 2021 yılı için 304 gemiyle 350 bin yolcu kapasitesi görünüyor. Fakat yolcu kapasitesi bizi yanıltabilir çünkü bu sene düşüş bekliyoruz gemilerdeki doluluk oranlarında. Dolayısıyla yolcu kapasitesinin 200 binler civarında olması beklenebilir."