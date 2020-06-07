Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk
Ege Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde yoğunluk oluştu.
Giriş Tarihi: 7 Haziran 2020 Pazar 19:33
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2020 Pazar 19:34
Kuşadası ilçesinde Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi Plajında ailelerin genel olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdukları ancak maske kullanma tedbirine çoğunlukla uyulmadığı gözlendi.
Kentin önemli noktalarından Davutlar Mahallesinde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Didim ilçesinde ise Altınkum Plajında çok sayıda vatandaşın denize girdiği görüldü.
Öte yandan sahillerde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanmasına rağmen çocuklarıyla plaja gelen aileleri ve tedbirlere uymayanları uyardı.