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Haberler Galeri Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk

Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk

Ege Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde yoğunluk oluştu.

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2020 Pazar 19:33 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2020 Pazar 19:34
Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk

Kuşadası ilçesinde Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi Plajında ailelerin genel olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdukları ancak maske kullanma tedbirine çoğunlukla uyulmadığı gözlendi.

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Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk

Kentin önemli noktalarından Davutlar Mahallesinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk

Didim ilçesinde ise Altınkum Plajında çok sayıda vatandaşın denize girdiği görüldü.

Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk

Öte yandan sahillerde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanmasına rağmen çocuklarıyla plaja gelen aileleri ve tedbirlere uymayanları uyardı.

Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk
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