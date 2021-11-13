Kuşadası’na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist geldi

Gemi seferlerinin aralık ayının sonuna kadar süreceğini belirten Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, "Gelecek yıl Kuşadası için çok daha iyi bir sezon olacak. 2022 yılında 500 gemi seferiyle 900 bin yolcu bekliyoruz" dedi.