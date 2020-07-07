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Haberler Galeri Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu

Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muhteşem gün batımında manzaraları oluştu. Sahile gelen vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkarDI.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 13:27
Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımında sahile gelen vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

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Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu

Türkiye'nin turizm merkezlerinden birisi olan Kuşadası, dünyaca ünlü plajlarıyla sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, gün batımında ise sunduğu eşsiz manzara ile keyif veriyor.

Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu

Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı bölgesinde, güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu

Gün batımında sahile gelen vatandaşlar cep telefonları ile gün batımını görüntülerken, plaja sandalyeleri ile gelen vatandaşlar ise 1 saatlik görsel şöleni sevdikleri ile beraber izleme şansı buluyor.

İHA

Kuşadası'nda muhteşem gün batımı! Gören sahile koştu
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