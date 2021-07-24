Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı

'KISA SÜREDE GELDİLER'

Arızanın hızla bir şekilde giderilmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Karaova Mahallesi'ndeki ZİTUR Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, "ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yaşanan arıza çok hızlı müdahale etti. Ekipler haber vermemizin ardından 10 dakika gibi bir sürede hemen buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.