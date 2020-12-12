Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası genelinde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi.
Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:30Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:36
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Kuşadası'nı etkisi altına alan sağanak yağmurun etkisiyle Kuşadası-Söke-Selçuk çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü sular altında kaldı.