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Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası genelinde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:36
Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kuşadası'nı etkisi altına alan sağanak yağmurun etkisiyle Kuşadası-Söke-Selçuk çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü sular altında kaldı.

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Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sokağa çıkma yasağına rağmen yolda olan iki araç bir anda şiddetlenen yağmur nedeniyle yolda kaldı.

Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kuşadası çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü trafiğe kapanırken, polis ve itfaiye ekipleri yolda önlemler aldı.

Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası genelinde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi.

Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelinde önlemler aldı.

Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Şehir içinde olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler su taşkınlarını önlemek için araçlarla ve personelle müdahale etti.

İHA

Kuşadası’nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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