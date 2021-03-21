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Haberler Galeri Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde termometrelerin 20 derecenin üstünde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 18:36 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 18:37
Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Kuşadası'nda hafta boyunca etkili olan yağış, yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahil ve parkları doldurd

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Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanan ilçede vatandaşlar güneşin ve sahilin tadını doyasıya çıkardı

Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Koronavirüs pandemisi ve yasaklardan dolayı çok sıkıldıklarını dile getiren Seyfettin Öztürkkan "Aylardır pandemi ve yasaklarıyla boğuşuyoruz. Havaların güzel olması ve yasaklarında kalkmasıyla beraber kendimizi resmen sokağa attık. Buna çok ihtiyacımız vardı ancak yine de dikkatli olmalıyız. Kurallara uymalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız.

Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Tekrar evlere kapanmak istemiyoruz. Bu güzel havanın tadını çıkarmak ve deniz havası almak için Kuşadası'nı tercih ettik. Burası çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı

Kuşadası’nda turistler sahile akın etti
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