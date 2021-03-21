Kuşadası’nda turistler sahile akın etti

Koronavirüs pandemisi ve yasaklardan dolayı çok sıkıldıklarını dile getiren Seyfettin Öztürkkan "Aylardır pandemi ve yasaklarıyla boğuşuyoruz. Havaların güzel olması ve yasaklarında kalkmasıyla beraber kendimizi resmen sokağa attık. Buna çok ihtiyacımız vardı ancak yine de dikkatli olmalıyız. Kurallara uymalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız.