Kuşadası'ndaki turizmcilerde, Rus turist sevinci

'REZERVASYONLAR TÜRKİYE'YE YÖNELMEYE BAŞLADI'

Uzun süredir Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasını beklediklerini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Ülke olarak ilk Rus misafirlerimizi Antalya'da ağırlamaya başladık. Tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre bugünden itibaren Rusların diğer ülkelere yaptıkları rezervasyonları iptal edip, Türkiye'ye yönelmeye başladıklarını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de ne kadar kaliteli bir turizm hizmeti sunulduğunu da kanıtlıyor...