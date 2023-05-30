Kuşadası’nın sembolü tülüşahlar açtı! Koparmanın cezası 244 bin TL

Endemik bitki türleri arasında bulunan tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezası 244 bin 315 lira olmuştur. Yapılaşmalar ve makiliklerin yok olmasıyla oldukça azalan tülüşahlar için en büyük tehdit yaşam alanlarının yok olmasıdır. Türk Koruma Eylem Planı'ndaki Yaylaköy'de belediye parselinde tohumdan üretme deneme çalışmaları sürdürülmektedir. 2 metreyi geçen boyları ve sarı rengiyle, yerli ve yabancı görenlerin ilgisini çeken tülüşahların Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü, muhtarlıklar ve EKODOSD işbirliğiyle izleme ve koruma çalışmaları yürütülmektedir" dedi.