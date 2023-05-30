Kuşadası’nın sembolü tülüşahlar açtı! Koparmanın cezası 244 bin TL

Kuşadası'nın sembol bitkilerinden olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan endemik tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Güvercinada'da açtı. Özellikle doğal popülasyonlarının en yoğun olduğu Yaylaköy ve Soğucak sırtlarında yaklaşık 2-3 metreye kadar uzayan tülüşahlar, sarı çiçekleriyle vatandaşlara da görsel bir şölen sunmaya başladı.