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Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!
Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, derecelerin sıfırın altını göstermesiyle birlikte gece yarsından itibaren etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla Geçidi'ni beyaza boyadı. Kartpostallık kareler görenleri mest ederken, zaman zaman trafikte yaşanan aksamalar karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilen tuzlama ve temizlik çalışmalarıyla giderildi.
Giriş Tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 12:56
Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.
Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!
Domaniç'te hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, gece yarısı etkili olan kar yağışıyla 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!
Sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı.
Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!
Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.
Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!