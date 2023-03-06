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Kütahya beyazlara büründü! Kartpostallık kareler görenleri mest etti!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, derecelerin sıfırın altını göstermesiyle birlikte gece yarsından itibaren etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla Geçidi'ni beyaza boyadı. Kartpostallık kareler görenleri mest ederken, zaman zaman trafikte yaşanan aksamalar karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilen tuzlama ve temizlik çalışmalarıyla giderildi.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





