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Kütahya'da kırağı güzelliği! Kartpostallık görüntüler oluştu
Kütahya'da kırağı güzelliği! Kartpostallık görüntüler oluştu
Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu. İşte kartpostallık o görüntüler....
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah Radar Mevkii'nde ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü.
Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kartpostallık görüntüler İHA muhabiri tarafından işte böyle görüntülendi.