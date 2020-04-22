Kütahya'da mazot hırsızları fotokapana yakalandı

Kütahya'da iki şüphelinin Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesinden mazot çalma anları fotokapan ile kaydedildi. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen Y.E. ve Y.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.