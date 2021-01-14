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Haberler Galeri Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kütahya'nın Simav ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtü ile kaplanan volkanik gölün çevresindeki ormanlık alan, taş konak evleri ve sosyal tesislerin kar ile buluşması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:22
Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Meteoroloji'nin yağış uyarısıyla ilçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüldü. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanı beyaza büründü.

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Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Beyaz örtü ile kaplanan volkanik gölün çevresindeki ormanlık alan, taş konak evleri ve sosyal tesislerin kar ile buluşması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kar manzaralarını görüntülemek üzere Gölcük mesire alanına geldiğini belirtti. Başkan Biçer " Yılın ilk karı, inşallah bereket getirir.

Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Gölcük mesire alanında uygulanmak üzere hazırladığımız kış sporları projelerini hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İHA

Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
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