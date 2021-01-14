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Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Kütahya'nın Simav ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtü ile kaplanan volkanik gölün çevresindeki ormanlık alan, taş konak evleri ve sosyal tesislerin kar ile buluşması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:22
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Meteoroloji'nin yağış uyarısıyla ilçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüldü. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanı beyaza büründü.