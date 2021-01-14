Kütahya'da mevsimin ilk karı yağdı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kütahya'nın Simav ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtü ile kaplanan volkanik gölün çevresindeki ormanlık alan, taş konak evleri ve sosyal tesislerin kar ile buluşması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.