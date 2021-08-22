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Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü

Kütahya'da binlerce balığın yaşadığı Porsuk Çayı'nın rengi değişti ve toplu balık ölümleri yaşandı. Bölge sakinleri durum karşısında tedirgin olurken balık ölümlerine fabrika atıklarının neden olduğunu belirttiler.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:54 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:05
Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü

Kütahya'nın Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı. Bölge sakinlerinden Murat Yılmaz ve Ramazan Şahin durumu yetkililere bildirerek acil tedbir alınmasını istedi.

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Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü

Murat Yılmaz, "Porsuk Çayı'nın rengi bir anda değişti. Daha sonra da yüzlerce gümüş cinsi balık karaya vurarak öldü. Yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedik. Bilindiği gibi, yaklaşık 3-4 kilometre ileride Organize Sanayi Bölgesi var. Tahminimiz çaya buradan fabrika atığı boşaltıldı.

Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü

Bu bir ay içinde ikinci olay. Yüzlerce balık bir anda ölüyor. Yazık değil mi bu canlara?." diye konuştu.

Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü

Ramazan Şahin ise Porsuk Çayı'ndan civar köylerdeki vatandaşların tarla sulaması yaptığını hatta suyu hayvanlarına da verdiğini ifade etti. Şahin, "Bu sudan hayvanlar da sulanıyor.

Kütahya'da tedirgin eden görüntü! Porsuk Çayı'nda yüzlerce balık öldü

Çayın rengi görüldüğü gibi gri ve köpüklü. Bu fabrika atığından başka bir şey değil. Bir kaç gündür çayın rengi bilhassa sabah saatlerinde birden değişiyor. Daha sonra da balıklar karaya vurmak suretiyle ölüyor" şeklinde konuştu.

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