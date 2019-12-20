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Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çiftçi Ramazan Akdağ tarlasında traktör ile ekim yaparken, traktör pulluğuna takılan büyük bir taş ile işini yarıda bıraktı.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma 11:23 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma 11:24
Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

İlçeye bağlı Mecidiye Mahallesi'nde oturan Ramazan Akdağ, önceki gün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna büyük bir taş takıldı.

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Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

Traktörden inen Akdağ, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Mahalle Muhtarı Niyazi Akkoç'a haber verdi.

Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarlada ve taş üzerinde yaptıkları incelemenin ardından Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

1800 YILLIK TARİHİ ESER ÇIKTI

Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, M.S. 200'lü yıllara ait eserin Roma dönemine ait mezar taşı olduğu, üzerinde kamalı ve insan figürleri bulunan eserin, özel yapım olduğu tespit edildi.

Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

Çiftçi Ramazan Akdağ, mezar taşını yetkililere bildirerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Tarlamı sürerken traktörün pulluğuna taş takıldı. Ben de traktörle çıkardım. Baktım büyük bir taş. Yazılı bir şeyler var. Temizledim, baktım tarihi eser biçiminde bir şeyler var. Altıntaş karakolumuzu aradım, bilgi verdim. Bunlar da ekip gönderdi. Ekibin sayesinde taşı aldılar gittiler. Vatandaşlık görevimi yaptığıma inanıyorum. Devletimize, milletimize faydalı olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

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