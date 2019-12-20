Kütahya'da traktörüne takılan taşı gören kişi, işini bırakıp ekiplere haber verdi!

Çiftçi Ramazan Akdağ, mezar taşını yetkililere bildirerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Tarlamı sürerken traktörün pulluğuna taş takıldı. Ben de traktörle çıkardım. Baktım büyük bir taş. Yazılı bir şeyler var. Temizledim, baktım tarihi eser biçiminde bir şeyler var. Altıntaş karakolumuzu aradım, bilgi verdim. Bunlar da ekip gönderdi. Ekibin sayesinde taşı aldılar gittiler. Vatandaşlık görevimi yaptığıma inanıyorum. Devletimize, milletimize faydalı olabildiysek ne mutlu bize" dedi.