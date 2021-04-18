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Haberler Galeri Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kütahya'da bir apartman sitesinin bahçesinde yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 00:17 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 00:21
Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Bir apartman sitesinin bahçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşunu görenler hemen belediyeye haber verdi. Harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti.

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Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

İhbar üzerine, Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir apartman sitesine ulaştı.

Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri site içerisinde ağaçların arasında kanadından yaralı halde buldukları kulaklı orman baykuşunu zarar vermeden yakalayarak tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiler.

Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kulaklı orman baykuşunun tedavisinin ardından doğaya geri salınacağı belirtildi.

Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı
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