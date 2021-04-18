Kütahya’da yakalanan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri site içerisinde ağaçların arasında kanadından yaralı halde buldukları kulaklı orman baykuşunu zarar vermeden yakalayarak tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiler.