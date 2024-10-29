Kütahya'daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Kütahya'da kent merkezinin yükseklerinde bulunan Boyalı Dağı'nda sonbaharın renkleri görenleri mest etti. Yeşil ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu dağ, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi.

AA Giriş Tarihi : 29 Ekim 2024 15:14 Son Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





