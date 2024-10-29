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Kütahya'daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Kütahya'da kent merkezinin yükseklerinde bulunan Boyalı Dağı'nda sonbaharın renkleri görenleri mest etti. Yeşil ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu dağ, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi.

AA

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Kütahya’daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.

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Kütahya’daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Aydoğdu Mahallesi'nin üst kısımlarındaki Boyalı Dağı'nda bulunan kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi.

Kütahya’daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Dağ, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar sunuyor.

Kütahya’daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Boyalı Dağı'nda sonbahar, bölgedeki köy yollarını kullanan sürücülerin de ilgisini çekiyor. Sürücüler, mola verip bu güzellikleri fotoğraflıyor.

Kütahya’daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Dağın eteklerindeki Aydoğdu ve Kumarı köyleriyle farklı renk tonlarındaki ağaçların oluşturduğu manzaralar, adeta bir ressamın fırça darbeleriyle oluşturulmuş izlenimi veriyor.