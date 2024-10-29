Kütahya’daki Boyalı Dağı güz renklerine büründü

Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu. Aydoğdu Mahallesi'nin üst kısımlarındaki Boyalı Dağı'nda bulunan kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi. Dağ, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar sunuyor. Boyalı Dağı'nda sonbahar, bölgedeki köy yollarını kullanan sürücülerin de ilgisini çekiyor. Sürücüler, mola verip bu güzellikleri fotoğraflıyor. Dağın eteklerindeki Aydoğdu ve Kumarı köyleriyle farklı renk tonlarındaki ağaçların oluşturduğu manzaralar, adeta bir ressamın fırça darbeleriyle oluşturulmuş izlenimi veriyor.