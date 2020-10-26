Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü

Kütahya'daki 1950 metre rakımlı Boyalı Dağı, sonbaharın renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor. Boyalı Dağı, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarından ilgi görüyor. Sonbaharın gelmesiyle farklı tonlara bürünen Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nın da bulunduğu bölgede, seyirlik görüntüler oluşuyor. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlar, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar vadediyor. Boyalı Dağı, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarından ilgi görüyor.