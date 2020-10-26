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Haberler Galeri Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü

Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü

Kütahya'daki 1950 metre rakımlı Boyalı Dağı, sonbaharın renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor. Boyalı Dağı, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:05
Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü

Sonbaharın gelmesiyle farklı tonlara bürünen Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nın da bulunduğu bölgede, seyirlik görüntüler oluşuyor.

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Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlar, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar vadediyor.

Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü

Boyalı Dağı, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü
Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü
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