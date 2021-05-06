Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor. Yöreye has çuha çiçeği ve orkide gibi yüzlerce çeşit bitkinin de yetiştiği dağ, zengin florasıyla dikkati çekiyor.