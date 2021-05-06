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Haberler Galeri Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor. Yöreye has çuha çiçeği ve orkide gibi yüzlerce çeşit bitkinin de yetiştiği dağ, zengin florasıyla dikkati çekiyor.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 15:59
Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı'na ayrı bir renk katıyor.

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Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Her yıl nisan ayının sonunda açan ters laleler yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süslüyor.

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu çiçekler, yöre halkının da beğenisini topluyor.

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu
Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu
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