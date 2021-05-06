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Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor. Yöreye has çuha çiçeği ve orkide gibi yüzlerce çeşit bitkinin de yetiştiği dağ, zengin florasıyla dikkati çekiyor.
Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 15:59
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Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı'na ayrı bir renk katıyor.