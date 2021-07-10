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Haberler Galeri Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulunması olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, ölü bulunan Erdal Kara'nın iki taksi şoförü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki otobüs durağına bırakıldığı ve darbedildiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:35
Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kütahya'da vatandaşlar, terminalin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.

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Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğünün belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Kara'nın iki taksi şoförü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki otobüs durağına bırakıldığını ve darbedildiği yeri tespit eden ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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