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Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulunması olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, ölü bulunan Erdal Kara'nın iki taksi şoförü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki otobüs durağına bırakıldığı ve darbedildiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





