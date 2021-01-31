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Haberler Galeri Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 17:00
Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Orman varlığı bakımından zengin bir ilçe olan Tavşanlı'da yüksek kesimler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

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Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Ormanda yaban hayatı çeşitliliğinin de bulunduğunu belirten Keskin, "Yaylacık Ormanı harika göletleri, ağaç türleri ve yaban hayatıyla, yılkı atları ile muhteşem bir alan. Tamamıyla doğal." dedi.

Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Keskin, göletlerin de bulunduğu ormanda, kar yağdığında çok güzel manzaralar oluştuğunu ifade etti.

AA

Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı
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