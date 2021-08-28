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Haberler Galeri "Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

"Kütahya'nın Kalbi" olarak anılan Tavşanlı Höyük'te Eylül ayında başlatılacak olan kazı çalışmaları ile bölgenin tarihine ışık tutulacak. Tavşanlı Höyük arazi sorumlusu ve hititolog Sezer Seçer Fidan, "Burası günümüzden yaklaşık 8 bin 100 yıl öncesi yerleşilmeye başlanmış bir höyük. Özellikle bu sene için amaç, höyüğün tepe noktasında gerçekleştireceğimiz kazılarla Hitit dönemi ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz bir sur yapısının açığa çıkartılması. Eğer ortaya çıkarsa suruyla da Tavşanlı Höyük'ün ne kadar önemli ve kapsamlı bir yer olduğunu bir kez daha vurgulamış olacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak
Kütahya’nın Kalbinde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'te eylülde başlatılacak kazılarla bölgenin tarihine ışık tutacak bulgular aranacak.

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"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak
Kütahya’nın Kalbinde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın Kalbi" adı verilen höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde Tavşanlı Belediyesinin desteği gerçekleştirilecek kazı öncesi yüzey temizleme çalışmaları başladı.

"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak
Kütahya’nın Kalbinde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

Daha önceki senelerde yapılan sondaj çalışmalarında 8 bin yıl öncesine ait izlere rastlanan höyükte eylülde başlatılacak kazıların 30 yıl sürmesi planlanıyor.

"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak
Kütahya’nın Kalbinde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

Başkanlığını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın yürüteceği kazı çalışmalarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yanı sıra Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinden akademisyenler de görev alacak.

"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak
Kütahya’nın Kalbinde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

Tavşanlı Höyük arazi sorumlusu ve Hititolog Sezer Seçer Fidan, AA muhabirine, bölgedeki kazı öncesi temizlik çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Höyüğün Batı Anadolu'nun en büyük yerleşim yerlerinden olduğunu, verimli bir bölgede kurulduğunu dile getiren Fidan, şöyle devam etti:

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