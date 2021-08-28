Kütahya’nın Kalbinde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

"Kütahya'nın Kalbi"nde çalışmalar başlıyor! 8 bin yıl öncesine ışık tutacak

"Kütahya'nın Kalbi" olarak anılan Tavşanlı Höyük'te Eylül ayında başlatılacak olan kazı çalışmaları ile bölgenin tarihine ışık tutulacak. Tavşanlı Höyük arazi sorumlusu ve hititolog Sezer Seçer Fidan, "Burası günümüzden yaklaşık 8 bin 100 yıl öncesi yerleşilmeye başlanmış bir höyük. Özellikle bu sene için amaç, höyüğün tepe noktasında gerçekleştireceğimiz kazılarla Hitit dönemi ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz bir sur yapısının açığa çıkartılması. Eğer ortaya çıkarsa suruyla da Tavşanlı Höyük'ün ne kadar önemli ve kapsamlı bir yer olduğunu bir kez daha vurgulamış olacağız" dedi.