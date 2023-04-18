Kuzey Ege bayrama hazır! Rezervasyonlar yüzde 100’e yaklaştı

Yeni sezon için tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özgültekin, "Önümüzde yaklaşık 4 günlük bir Ramazan Bayramı tatili var. Uzun süredir beklediğimiz bir tatil bu. Sezonun ilk tatili. Sezonumuzun açılışı öncesi bizim için yeni bir enerji olacak. Bu bayramın Kuzey Ege ve Ayvalık için çok yararlı geçeceğine inanıyoruz. Elimizdeki rezervasyon ve verilere baktığımızda çok güzel bir sezon geçireceğimiz belli oldu.