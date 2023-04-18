HaberlerGaleriKuzey Ege bayrama hazır! Rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı
Kuzey Ege bayrama hazır! Rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı
Tatilcilerin tercihlerinde ilk sıralarda yerini alan Kuzey Ege, bu bayramda da dolup taşacak. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 60'ı geçerken bu oranın bayramda yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 11:15Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 11:25
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kazdağları, antik kentleri ve doğal dokusuyla öne çıkan Kuzey Ege ve Şeytan Sofrası, plajları, adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu turistik ilçe Ayvalık, bayram tatilinde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranını yakalamayı hedefliyor.
Bayram öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların daha şimdiden yüzde 40 ile 60 seviyelerine ulaştığı bölgede, bayram arifesi ve bayram üzeri gelecek müşterilerle bu oranın yüzde 100'e kadar ulaşması bekleniyor.
"İSTANBUL VE EDİRNE'DEN AYVALIK'A ORTALAMA 3-4 SAATTE ULAŞABİLME İMKANI VAR" Ayvalık Turizm Alt Yapı ve Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sezonuna ekonomik anlamda son derece yorucu bir kış mevsiminin ardından umutlu beklentilerle başladıklarını belirtti.
Yeni sezon için tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özgültekin, "Önümüzde yaklaşık 4 günlük bir Ramazan Bayramı tatili var. Uzun süredir beklediğimiz bir tatil bu. Sezonun ilk tatili. Sezonumuzun açılışı öncesi bizim için yeni bir enerji olacak. Bu bayramın Kuzey Ege ve Ayvalık için çok yararlı geçeceğine inanıyoruz. Elimizdeki rezervasyon ve verilere baktığımızda çok güzel bir sezon geçireceğimiz belli oldu.
Hava şartlarının da iyi gitmesi bizleri umutlandırdı. Ayvalık'ın erişilebilirlik adına pek çok turizm merkezine kıyasla avantajları oluştu. Yeni yapılan köprülerimiz, tüneller sayesinde Çanakkale üzerinden gelişler rahatladı. Artık misafirlerimizin İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabilme imkanı var. Cuma gününden gelip, hafta sonunu burada geçirip, geri dönme şansları var.