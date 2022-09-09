Kuzey Ege’nin gözdesi! Cunda’da turizm sezonu uzadı

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm ve Altyapı Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, Kuzey Ege'nin en güzel tatil döneminin ekim ve kasım olduğunu söyledi.

İlçeye özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Çanakkale ve Trakya'nın kentlerinden hafta sonu tatilleri için güz ve kış mevsimlerinde yoğun sayılabilecek bir talebin olduğunu belirten Özgültekin, "Bu yıl özellikle ağustos ayı Ayvalık ve Cunda Adası için son derece yoğun geçti. Bu yoğunluk, ağustos kadar olmasa da eylül ve ekimde de sürecektir. Hatta hava şartları uygun olursa kasımın da geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl hareketli geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.