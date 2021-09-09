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Haberler Galeri Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner her yaptığı, her giydiği, her söylediğyle gündeme oturuyor. Kim Kardashian'ın küçük kardeşi Kylie Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner genç yaşına rağmen sahip olduğu serveti ile de dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadınları arasında. Magazin gündemine düşen habere göre; uzun süredir Travis Scott ile aşk yaşayan Kylie Jenner ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla hamile olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:27
Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Magazin gündemine düşen habere göre; uzun süredir Travis Scott ile aşk yaşayan Kylie Jenner ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla hamile olduğunu açıkladı. Jenner'ın yayınladığı video kısa sürede 50 milyondan fazla izlendi.

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Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Şov dünyasının ünlü ailesinin mensubu Kylie Jenner 10 yaşından beri kameralar önünde. Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner her yaptığı, her giydiği, her söylediğyle gündeme oturuyor.

Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Kim Kardashian'ın küçük kardeşi Kylie Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner genç yaşına rağmen sahip olduğu serveti ile de dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadınları arasında.

Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Magazin gündemine düşen habere göre; uzun süredir Travis Scott ile aşk yaşayan Kylie Jenner ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

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