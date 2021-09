Kylie Jenner videolu paylaşımla duyurdu

Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner her yaptığı, her giydiği, her söylediğyle gündeme oturuyor. Kim Kardashian'ın küçük kardeşi Kylie Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner genç yaşına rağmen sahip olduğu serveti ile de dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadınları arasında. Magazin gündemine düşen habere göre; uzun süredir Travis Scott ile aşk yaşayan Kylie Jenner ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla hamile olduğunu açıkladı.