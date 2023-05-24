Lapseki Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Yöresel ürün satışları, çocuk oyun alanlarının, bisiklet, yürüyüş parkurları olduğu alanda toplamda da 26 bin metrekare yeşil alanıyla birlikte Lapseki için çok güzel bir alan oldu. Lapsekililer burada uzun zaman geçirebilecekler. Yine buna bitişik olarak da sahil projemizin bitmesiyle beraber toplamda 80 bin metrekare alan yeşillendirilip, Lapsekililerin hizmetine sunacağız. Burası çok yakın bir zamanda açılacak. İnşallah Lapsekililerin hizmetine sunacağız.