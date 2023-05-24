  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Lapseki Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Lapseki Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde içerisinde kıraathane, yöresel ürün satış alanı, çocuk oyun alanı, otopark, 600 ağaç, 30 bin çalı zakkum, 100 bin yer örtücü bulunan Millet Bahçesi'nde sona gelindi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:27 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:28
Lapseki Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Lapseki ilçe sahilinde 80 bin metrekare alan üzerinde 35 bin 500 metrekare alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Millet Bahçesi ile Lapseki Belediyesi tarafından 45 bin metrekare alan üzerinde Lapseki Sahil Projesi çalışmalarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Lapseki Millet Bahçesi’nde sona gelindi

35 bin 500 metrekarelik alana yapılan millet bahçesi içerisinde kıraathane, yöresel ürün satış alanı, çocuk oyun alanı, otopark, 600 ağaç, 30 bin çalı zakkum, 100 bin yer örtücü bulunan yeşil alan olacak. Lapseki Sahil Projesi'nde ise futbol sahası, basketbol sahası, plaj voleybolu sahası, etkinlik alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşacak.

Lapseki Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Lapseki Millet Bahçesi'yle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Lapseki Millet Bahçesi'nin artık sonuna geldik. Buradaki çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak ve milletimizin hizmetine açılmış olacak. Millet bahçesi çok özel bir yer, Lapseki için köprüye nazır, 35 bin metrekare alanda millet kıraathanesi olan, millet kıraathanesinin içerisinde kütüphanesi, çocuk kütüphanesi de bulunuyor.

Lapseki Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Yöresel ürün satışları, çocuk oyun alanlarının, bisiklet, yürüyüş parkurları olduğu alanda toplamda da 26 bin metrekare yeşil alanıyla birlikte Lapseki için çok güzel bir alan oldu. Lapsekililer burada uzun zaman geçirebilecekler. Yine buna bitişik olarak da sahil projemizin bitmesiyle beraber toplamda 80 bin metrekare alan yeşillendirilip, Lapsekililerin hizmetine sunacağız. Burası çok yakın bir zamanda açılacak. İnşallah Lapsekililerin hizmetine sunacağız.

Lapseki Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Tüm Lapsekilileri bu millet bahçemize ve sahil projemizin olduğu bölgeye bekliyoruz. Lapseki'mize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Genel Müdürlüğüne, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

  • SON DAKİKA