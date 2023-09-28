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Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle taşan deredeki bir balıkçı teknesi battı.

İHA

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:57 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:59

Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

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Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.

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