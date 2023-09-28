Lapseki’de sağanak yağış! Dere taştı, balıkçı teknesi battı

Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.