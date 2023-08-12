Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

Manisa'da tıkanan lavaboyu açmak isterken kimyasal maddenin yüzüne gelmesi nedeniyle bir gözünü tamamen yitiren, diğer gözünde de görme yetisi büyük ölçüde kaybolan İbrahim Kösem, babasının gözünden alınan dokunun laboratuvar ortamında geliştirilmesiyle elde edilen kök hücre sayesinde yeniden görmeye başladı. Doç. Dr. Özlem Barut Selver "Uyguladığımız tedavi, Türkiye'de ilk kez allojenik kaynaklı yani başkasından alınmış limbal dokunun laboratuvar şartlarında kültüre edilerek, büyütülerek hastanın gözüne nakledilmesi işlemidir" dedi.