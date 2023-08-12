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Haberler Galeri Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

Manisa'da tıkanan lavaboyu açmak isterken kimyasal maddenin yüzüne gelmesi nedeniyle bir gözünü tamamen yitiren, diğer gözünde de görme yetisi büyük ölçüde kaybolan İbrahim Kösem, babasının gözünden alınan dokunun laboratuvar ortamında geliştirilmesiyle elde edilen kök hücre sayesinde yeniden görmeye başladı. Doç. Dr. Özlem Barut Selver "Uyguladığımız tedavi, Türkiye'de ilk kez allojenik kaynaklı yani başkasından alınmış limbal dokunun laboratuvar şartlarında kültüre edilerek, büyütülerek hastanın gözüne nakledilmesi işlemidir" dedi.

AA

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:20

Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu
Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

Manisa'daki evinde 2017 yılında tıkanan lavaboyu açmak isteyen İbrahim Kösem (37), kimyasal tozun kaynar suyla temas etmesi sırasında oluşan tepkime sonucu yaralandı. Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Kösem, sağ gözünü yitirdi. Sol gözünde ise görme yetisi büyük ölçüde kaybolan Kösem'e Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kornea nakli uygulandı. Kimyasal yanık sonrası gözündeki limbal kök hücrelerin kaybolması nedeniyle nakil operasyonuna rağmen sonuç alınamadı.

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Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu
Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

İbrahim Kösem'in görme yetisini yeniden kazanması için Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda TÜBİTAK desteğiyle kurulan şirket tarafından geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi uygulandı.

EÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Barut Selver ve Biyomühendis Dr. Mehmet Gürdal, üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarda yürüttükleri çalışma sonucu hastanın babasının gözünden alınan dokuyla limbal kök hücre geliştirdi.

Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu
Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

Kök hücrenin hastanın gözüne nakledilmesi sonrası kornea nakli uygulanan hasta, yıllar sonra görme yetisini yeniden kazandı ve 3 ay önce doğan evladını ilk kez görmenin sevincini yaşadı.

Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu
Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

KÜLTÜRE EDİLMİŞ HÜCRELERLE TEDAVİ

Doç. Dr. Özlem Barut Selver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın sol gözünü kurtarmak için 2017 yılından itibaren hem cerrahi hem tıbbi pek çok tedavi uyguladıklarını fakat kök hücre yetmezliğini gideremedikleri için istenen seviyeye ulaşamadıklarını belirtti.

Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu
Lavabo açıcı gözlerinden etmişti! Babasının gözünden alınan doku ışığı oldu

Hastanın iki gözünde de kök hücre kalmadığı için babadan kök hücre alındığını belirten Selver, "Babasından çok küçük bir doku alıp laboratuvarda yaklaşık 10 gün süresince büyüttük ve göze naklederek bu kök hücreleri yerine koymuş olduk. Bundan 4,5 ay sonra kök hücrelerin yerleştiğinden emin olarak kornea naklini gerçekleştirdik. Böylece kornea dokusunu da yeniledik. Hem kök hücreleri hem korneası yenilenmiş olduğu için hastamız şu anda tekrar kendi hayatını idare edebilecek bir görme seviyesine ulaşmış durumda." dedi.

İbrahim Kösem'in Türkiye'de ilk kez uygulanan bir tedavi yöntemiyle görme yetisini kazandığına dikkati çeken Selver, geliştirdikleri yöntemin başarılı olmasının da memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti.

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