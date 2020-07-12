Lavanta diyarı İdris köyü yerli ve yabancı turistin uğrak yeri

"Geçen sene yaş lavanta 2 liraydı, bu sene ise yaş lavanta 3 liraya gidiyor. Lavanta kurusu ise 18-20 liraya çıktı. Gelirimizin artmasıyla köye dönüşler başladı. Şu anda 6-7 tane yeni ev inşaatı yapılıyor. Artık insanlar şehirden köye gelmek istiyor. Allah'a çok şükür kazancımız da iyi. Her şey çok güzel. Geçen sene nüfusumuz 186 idi. Bu sene 230 oldu. Dışarıdaki vatandaşlarımız babalarından kalan tarlaları ekmek için buraya geliyor."