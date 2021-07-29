Lavanta hasadı için işçi bulmakta zorlanan hekim çareyi bu yöntemde buldu

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lavanta üretimiyle ilgilenen Dr. Hakan Eyi, hasat döneminde işçi bulmakta zorluk çekince kendi hasat makinesini yaptı. Eyi, "Yurt dışında lavanta hasadı için bazı makineler var ancak bunların Türkiye'ye getirilmesi büyük maliyet. Ben bir doktorum ve lavanta bizim için bir hobi. Bu maddi yükü karşılamam imkansızdı. Ben de bunu biz yapamaz mıyız diye düşündüm ve sonuç gayet başarılı. 14 ayda kendi hasat makinemizi geliştirdik" dedi.