Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!
Vahşi doğada hayvanların hayatta kalma mücadelesi görenleri şaşırtıyor. Doğanın en güçlü yırtıcılarından olan leopar, karnını doyurmak için genç bir yaban domuzuna saldırdı. Ancak bu mücadelede av avcı oldu. Leopar canını zor kurtardı.
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:40
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Vahşi yaşamın yenilmezleri olarak görülen ve eko sistemde en üst kademede yer alan yırtıcılar, her zaman amacına ulaşamayabiliyor. İş o anlardan biri de leoparın iki domuza saldırdığı anlar.