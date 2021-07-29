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Haberler Galeri Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!

Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!

Vahşi doğada hayvanların hayatta kalma mücadelesi görenleri şaşırtıyor. Doğanın en güçlü yırtıcılarından olan leopar, karnını doyurmak için genç bir yaban domuzuna saldırdı. Ancak bu mücadelede av avcı oldu. Leopar canını zor kurtardı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:40
Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!

Vahşi yaşamın yenilmezleri olarak görülen ve eko sistemde en üst kademede yer alan yırtıcılar, her zaman amacına ulaşamayabiliyor. İş o anlardan biri de leoparın iki domuza saldırdığı anlar.

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Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!

Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu.

Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!

Genç domuzun annesi kaçmak yerine leopara saldırdı. Bıçak gibi keskin dişleriyle leoparı sıkıştırarak genç domuzu kurtardı.

Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!

Leopar avından olmanın yanında canını da zor kurtardı.

Leopar ile yaban domuzu mücadelesinde sürpriz son!
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