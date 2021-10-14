Haberler Galeri Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında kesilen 2 ton ağırlığındaki boğa, arka ayaklarından asılıp pişirilirken ateşin olduğu kuyuya düştü. Aşçıların uzun uğraşı sonrası çıkarılan boğa, pişirilip davetlilere ikram edildi. 2018 yılında düzenlenen festivalde de dana çevirme hazırlanırken sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





